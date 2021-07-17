Ağrı'da çalıntı mal satan hurdacılar mühürlendi
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Ağrı'da çalıntı mal satan hurdacılar mühürlendi

Ağrı'da çalıntı mal satan hurdacılar mühürlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ağrı'da, ruhsatsız bir şekilde faaliyet gösteren ve çalıntı mal satıcılığı yapan 4 hurdacı mühürlenerek kapatıldı.

Ağrı'da, ruhsatsız bir şekilde faaliyet gösteren ve çalıntı mal satıcılığı yapan 4 hurdacı mühürlenerek kapatıldı.

Ağrı merkezde bulunan 4 ayrı mahallede, ruhsatsız çalışan ve haklarında daha önce çalıntı mal sattıkları gerekçesiyle işlem yapılan 4 hurdacı, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve belediye çalışanları tarafından mühürlenerek kapatıldı - AĞRI

Ağrı'da çalıntı mal satan hurdacılar mühürlendi
Ağrı'da çalıntı mal satan hurdacılar mühürlendi
Ağrı'da çalıntı mal satan hurdacılar mühürlendi
Ağrı'da çalıntı mal satan hurdacılar mühürlendi
Ağrı'da çalıntı mal satan hurdacılar mühürlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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