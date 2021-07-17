Ağrı'da çalıntı mal satan hurdacılar mühürlendi

Ağrı'da, ruhsatsız bir şekilde faaliyet gösteren ve çalıntı mal satıcılığı yapan 4 hurdacı mühürlenerek kapatıldı.

Ağrı'da, ruhsatsız bir şekilde faaliyet gösteren ve çalıntı mal satıcılığı yapan 4 hurdacı mühürlenerek kapatıldı.

Ağrı merkezde bulunan 4 ayrı mahallede, ruhsatsız çalışan ve haklarında daha önce çalıntı mal sattıkları gerekçesiyle işlem yapılan 4 hurdacı, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve belediye çalışanları tarafından mühürlenerek kapatıldı - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı