Ağrı'da çalınan hayvanlar bulundu

26.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:25

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Toprakkale Köyü'nde ikamet eden bir vatandaşın ahırından çalınan 16 adet büyükbaş hayvandan 14 tanesi bulundu.



Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan sıkı takip, istihbari ve titiz çalışmalar neticesinde çalınan hayvanların Ağrı Merkez Fatih Mahallesinde bir ahırda bulunduğunun öğrenilmesi üzerine, yapılan aramada, çalınan 16 adet büyükbaş hayvandan 14 tanesi bulunarak sahibine teslim edildi. Bulunamayan 2 tane hayvanın, bulunması için ise çalışmalara devam ediliyor.



Öte yandan olayla ilgili 2 şüpheli şahsın yakalanarak, gözaltına alındığı öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İHA