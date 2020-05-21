Ağrı'da cadde yıkama işlemleri titizlikle devam ediyor Ağrı Belediyesi İtfaiye ekipleri, Covid-19 önlemleri kapsamında bayram öncesi kent merkezi genelinde dezenfekte çalışması başlatmıştı.

Bu kapsamda kent merkezi genelinde cadde yıkama işlemlerine titizlikle devam ediliyor.

Ağrı Belediyesi, Covid-19 önlemleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler yapılan çalışmalar ile mahalle, cadde ve sokakları titizlikle yıkayarak temiz kalmasını sağlıyor. Ekipler yıkama işlemleri sırasında yol üstünde bulunan çöp konteynerlerini de yıkayarak dezenfekte ediyor. Dezenfekte çalışması yapan ekiplerinyıkama esnasında eğlenceli vakit geçirmeleride kameralara yansıdı.

Çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Koronavirüs önlemleri il merkezi genelinde titizlikle yerine getiriliyor. Ekiplerimiz hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını yerine getirirken, diğer taraftan dezenfekten ve yıkama işlemleri de gerçekleştiriyor. Belediye ekiplerimizin bayram öncesi caddeleri temizlemesinde dikkatimi çeken hem eğlenmeleri hem temizlemeleri oldu. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Bültenler