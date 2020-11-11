Ağrı'da cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı
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Ağrı'da cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı

11.11.2020 23:39 | Son Güncelleme: 11.11.2020 23:43
Ağrı'da cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı

İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine gönderdiği "Korona virüs Tedbirleri" konulu ek genelgenin ardından Ağrı'da cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı.

İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine gönderdiği "Korona virüs Tedbirleri" konulu ek genelgenin ardından Ağrı'da cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı.

İçişleri Bakanlığının gönderdiği genelgenin ardından Ağrı'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Dr. Osman Varol başkanlığından bir araya geldi. Alınan kararlar doğrultusunda korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklanırken 65 yaş ve üzeri olan vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, meydanlar (Trafiğe kapalı tüm cadde ve sokaklar da dahil) ile otobüs, minibüs vb. toplu taşıma duraklarında sigara içilmesinin yasaklanmasına ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın gün içerisinde saat 10: 00 ile 16: 00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir. Alınan kararların ivedilikle uygulanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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