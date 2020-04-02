Ağrı'da cadde ve sokaklara girişler kontrollü olarak sağlanıyor
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokakların giriş-çıkışlarını kontrol altına aldı.
02.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:17
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokakların giriş-çıkışlarını kontrol altına aldı.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan ekipler, korona virüsle mücadele kapmasında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklara giriş-çıkışları kontrollü olarak sağlıyor. Cadde ve sokaklara giriş yapan vatandaşların ateş ölçerle ateşleri ölçülüyor. Banka önlerinde oluşan kalabalık için de sosyal mesafeyi korumak amacıyla vatandaşlar arasına barikat kuruldu. - AĞRI
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Kaynak: İHA