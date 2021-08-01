Ağrı'da buzdolabından bozma su dolu yalağa düşen çocuk boğuldu
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Ağrı'da buzdolabından bozma su dolu yalağa düşen çocuk boğuldu

Ağrı'da buzdolabından bozma su dolu yalağa düşen çocuk boğuldu
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı'nın Tutak ilçesinde evinin önünde oynarken su dolu yalağa düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde evinin önünde oynarken su dolu yalağa düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu.

Ortayamaç köyünde yaşayan Durak ailesinin kızları Zerrin (2), evlerinin önünde oynarken hayvanların su içmesi için kullanılan eski buzdolabından bozma yalağın içine düştü.

Kızlarının yalağa düştüğünü bir süre sonra fark eden ve çocuğu buradan çıkaran aile, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, küçük kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Küçük Zerrin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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