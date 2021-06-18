Ağrı'da bu yıl 240 bin ton çilek üretilecek
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Ağrı'da bu yıl 240 bin ton çilek üretilecek

Ağrı'da bu yıl 240 bin ton çilek üretilecek
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir - Haberler | Güncel

AĞRI, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ağrı Valiliği tarafından finanse edilen yüzde 90 hibe destekli 'Ağrı'dan Çileğe Dokunuş Projesi' ile çilek üretim merkezi olacak.

AĞRI, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ağrı Valiliği tarafından finanse edilen yüzde 90 hibe destekli 'Ağrı'dan Çileğe Dokunuş Projesi' ile çilek üretim merkezi olacak. Kentte bu yıl 240 ton çilek üretilmesi hedefleniyor.

Kentte alternatif üretim çeşitliliğini artırmak ve geliştirmek, işletmelerin gelir seviyesini yükselterek il ekonomisine katkıda bulunmak, üretim yapan çiftçiler için yeni üretim desenlerinin uygulanabilirliğini göstermek ve ilin çilek ihtiyacına katkıda bulunmak amacıyla başlatılan 'Ağrı'dan Çileğe Dokunuş Projesi' kapsamında ilk etapta yaklaşık 40 çiftçiye, birer dekarlık 40 çilek bahçesi kuruldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin belirlediği alanlara kurulan çilek bahçelerinde ilk yıl için yaklaşık 240 ton civarında çilek hasadı ve 2 milyon TL'lik gelir elde edilmesi bekleniyor.

Proje kapsamında merkez Aşağıyoldüzü köyünde çiftçi Mehmet Naci Deniz'in kurduğu çilek bahçesini gezen İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, "Ağrı hem sahip olduğu büyük ve küçükbaş hayvan varlığı hem de bitkisel üretim potansiyeli ile ülkemizde tarımsal üretimin çok yoğun yapıldığı önemli illerden biri. Tabi özellikle bitkisel üretimle ilgili Valimiz Osman Varol'un destekleri ile bu yıl çiftçilerimize birçok yerel proje uygulamış olduk. Bu projemizde de ilk etapta 40 çiftçimize birer dekarlık alanlara çilek bahçesi kurduk. Bununla amacımız çiftçilerimizin hem aile bütçesine hem de ilimizin bitkisel ürün çeşitliliğini arttırmayı amaçladık" diye konuştu'VERİM ÇOK İYİ, YOĞUN ÜRETİM BEKLİYORUZ'Ağrı'da son dönemde hayata geçirilen projelerle çiftçilerde meyvecilik kültürünün geliştiğini belirten Engin, "Şu ana kadar takip ettiğimiz kadarı ile verimi çok iyi. Bölgeye adapte olmuş yediveren cinsi çilek fideleri ektik. İnşallah özellikle yem bitkilerinin ve hububat ekiminin yapıldığı ilimizde çilek yetiştiriciliğinin de yoğun şekilde üretimin yapılacağını umuyor ve hedefliyoruz. Tabii öncelikle 2020 yılında kurduğumuz bu 40 dekarlık çilek bahçeleri ile inşallah ilimizde ortalama 240 ton civarında bir çilek hasadı bekliyoruz. Bunun da ilimize 2 milyonun üzerinde bir katkısı olacak" dedi.'OLDUKÇA MEMNUNUZ'

Proje kapsamında aldığı destekle çilek yetiştiren Mehmet Naci Deniz de 'Ağrı'da meyve yetişmez' algısının yanlış olduğunu belirterek, çiftçilere projeden faydalanmaları çağrısında bulundu. Deniz, "Yaklaşık 1 ay önce bahçemize çilek ektik. Şu ada çıkmaya başladılar. 15-20 gün sonra hasadını yapmaya başlayacağız. Bizim için çok güzel bir meşgale oldu. Zevkle ilgileniyoruz. Bunun yanında bize bir gelir kaynağı da olacak" dedi.


Ağrı'da bu yıl 240 bin ton çilek üretilecek
Ağrı'da bu yıl 240 bin ton çilek üretilecek
Ağrı'da bu yıl 240 bin ton çilek üretilecek
Ağrı'da bu yıl 240 bin ton çilek üretilecek
Ağrı'da bu yıl 240 bin ton çilek üretilecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir

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