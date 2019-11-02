Ağrı'da Biyokaçakçılık yapan yabancı uyruklu iki şahsa 120 bin lira ceza uygulandı

02.11.2019 10:35

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri Ağrı'da biyokaçakçılık yapan yabancı uyruklu iki şahsa 60'ar bin liradan toplam 120 bin lira cezai işlem uyguladı.



Geçtiğimiz günlerde Ağrı 'da güvenlik güçleri tarafından yapılan devriye esnasında şüpheli görülen araçta ülkemizde yakalanan ve yurt dışına çıkarılması planlanan kelebek, sinek ve böceklere el konuldu.



Yabancı plakalı aracı durdurarak arama yapan güvenlik güçleri tarafından 2 şahsın yolculuk yaptığı araç içinde, böcek toplamak için hazırlanan teçhizat ve tuzaklarla birlikte etil alkolle koruma altına alınmış çok sayıda kelebek, böcek ve sinek ele geçirildi. Eleşkirt'te meydana gelen olay sonrası karakola götürülen şahısların kimlik tespiti neticesinde Macaristan uyruklu oldukları ve ellerinde herhangi bir izin belgesi bulunmadığı anlaşıldı. Bu durum üzerine DKMP ekipleri söz konusu şahıslara 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9. Maddesinin (f) bendinde belirtilen esaslara ve yasaklara aykırı olarak aynı kanunun 20. Maddesinin (k) bendine göre her bir şahsa ayrı ayrı 60 bin TL olmak üzere toplamda 120 bin TL idari para cezası uyguladı.



Olayda ele geçirilen teçhizatlara el konulurken kelebek, böcek ve sinekler de tür tespiti yapılmak üzere üniversiteye gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İHA