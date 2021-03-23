Ağrı'da bisiklet ve kapı çalan zanlı tutuklandı
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Ağrı'da bisiklet ve kapı çalan zanlı tutuklandı

23.03.2021 16:20 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:26
Ağrı'da bisiklet ve kapı çalan zanlı tutuklandı

Ağrı'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı.

Ağrı'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı.

Ağrı'da ev ve iş yerinde gerçekleştirdiği hırsızlıklarda bisiklet ve kapı çalan zanlının yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipler, S.T. isimli kişiyi tespit etti. Çalışmalar sonucunda yakalanarak emniyete getirilen S.T, buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - AĞRI

Ağrı'da bisiklet ve kapı çalan zanlı tutuklandı
Ağrı'da bisiklet ve kapı çalan zanlı tutuklandı
Ağrı'da bisiklet ve kapı çalan zanlı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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