Ağrı'da bisiklet ve bir iş yerinin kapısını çalan hırsızlardan 1'i yakalandı
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Ağrı'da bisiklet ve bir iş yerinin kapısını çalan hırsızlardan 1'i yakalandı

23.03.2021 16:28 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:43

Ağrı'da bisiklet ve bir iş yerinin kapısını çalan hırsızlardan 1'i yakalandıAĞRI kent merkezinde bir apartmandan bisiklet ve bir iş yerinin kapısını çalan hırsızlar, güvenlik kameralarından tespit edildi.

Ağrı'da bisiklet ve bir iş yerinin kapısını çalan hırsızlardan 1'i yakalandı

AĞRI kent merkezinde bir apartmandan bisiklet ve bir iş yerinin kapısını çalan hırsızlar, güvenlik kameralarından tespit edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheliyi yakalamak çalışmaları devam ediyor.

Ağrı'da bir apartmandan bisiklet ve bir iş yerinin kapısının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, hırsızlık olayına karışan iki şüpheliden S.T.'yi yakaladı. Gözaltına alınan S.T., emniyetteki işlemlerinin sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

Ağrı'da bisiklet ve bir iş yerinin kapısını çalan hırsızlardan 1'i yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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