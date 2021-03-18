Ağrı'da birçok suçtan kaydı bulunan zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ağrı'da birçok suçtan kaydı bulunan zanlı tutuklandı

18.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:51
Ağrı'da birçok suçtan kaydı bulunan zanlı tutuklandı

Ağrı'da birçok suçtan kaydı bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı'da birçok suçtan kaydı bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı'da Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, kentte birçok ev ve iş yerine ait kameraların çalınmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde İ.Y isimli zanlıyı tespit etti. Hırsızlık suçundan birçok kaydı bulunan İ.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Demet Akbağ Aleyna Tilki Demet Akalın Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Cenk Tosun Erol Bulut Caner Erkin Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ağrı'da birçok suçtan kaydı bulunan zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 13:54:06. #1.15#
title