Ağrı'da bir tırın dorsesinde 5 kilo 16 gram metamfetamin ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir tırın dorsesinde 5 kilo 16 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir tırın dorsesinde 5 kilo 16 gram metamfetamin ele geçirildi.

İlçeye gelen bir tırda metamfetamin maddesi olduğu bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Çalışma sonucu ilçede durdurulan B.C. idaresindeki tırın dorsesinde narkotik köpeği yardımıyla arama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, parafin malzemeleri içerisinde gizlenen 5 kilo 16 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü B.Z, Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez