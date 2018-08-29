Ağrı'da Bir Tırda 73 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Ağrı'da durdurulan tırda 73 kilo 472 gram eroin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı istihbarat çalışması çerçevesinde takip edilen bir tır, kent merkezinde durduruldu.

Tırın tanker kısmında narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada 142 paket halinde 73 kilo 472 gram eroin ele geçirildi.

Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.