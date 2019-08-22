Ağrı'da bir tırda 35 kilogram eroin ele geçirildi

22.08.2019 11:28

Ağrı'da polislerce bir uygulama noktasında durdurulan tırda, 35 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şeker Kavşağı'ndaki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir tırı durdurdu.

Narkotik madde arama köpeği "Sezar"ın tepki vermesi üzerine tırda yapılan aramada 35 kilogram eroin ele geçirildi.

Tırın İran uyruklu sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA