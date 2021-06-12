İçişleri: Ağrı'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri: Ağrı'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri: Ağrı'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Eren-15' operasyonları kapsamında Ağrı Doğubayazıt'taki operasyonda, 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Eren-15' operasyonları kapsamında Ağrı Doğubayazıt'taki operasyonda, 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Eren-15' operasyonları kapsamında, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Sağlıksuyu köyü kırsalında, jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist, silahıyla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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