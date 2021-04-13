Ağrı'da "Bir Sınıf Bir Koli" projesi
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Ağrı'da "Bir Sınıf Bir Koli" projesi

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Ağrı'da 'Bir Sınıf Bir Koli' projesi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kızılay Ağrı Şubesi arasında 2021 yılı Ramazan ayı için ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere "Bir Sınıf Bir Koli" projesinin protokolü imzalandı.

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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kızılay Ağrı Şubesi arasında 2021 yılı Ramazan ayı için ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere "Bir Sınıf Bir Koli" projesinin protokolü imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kızılay Ağrı Şubesi arasında 2021 yılı Ramazan ayı için ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere "Bir Sınıf Bir Koli" projesinin protokolü hazırlandı. Protokole göre, il merkezinde bulunan tüm okullarda isteğe bağlı olarak Kızılay Ağrı Şubesi tarafından koliler bırakılacak. Boş bırakılan kolilere gönüllü idareci, öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından yapılan yardımlar yerleştirilecek. Kızılay Ağrı Şubesi ekipleri tarafından okullarda toplanan yardım kolileri il merkezindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Misafirleri ile bir süre görüşen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, Kızılay Ağrı Şube Başkanı Tatlı ile birlikte protokolü imzaladı.

Türk Kızılay'ın, insanların yardımlaşma duygusunun zirve yaptığı bir kurum olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, "Ramazan ayı, müminler arasında yardımlaşma ve dayanışmanın yaşandığı, paylaşmanın gerçekleştiği bir aydır. Bu vesileyle Kızılay Ağrı Şubesi ile birlikte 'Bir Sınıf Bir Koli' projesini başlattık. Projedeki amacımız ilk ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin paylaşma duygularını geliştirerek değerler eğitimi kapsamında paylaşma değerini kazanıma dönüştürmek, ihtiyaç sahibi aileleri Ramazan ayında desteklemektir. Proje kapsamında belirlenen okullara boş gıda kolileri Kızılay tarafından temin edilecek. Öğrenciler öğretmenlerinin koordinasyonunda boş gıda kolilerini tamamlayacak. Dağıtım zamanı istek halinde okul öğrenci temsilcisi, öğretmen ve Kızılay gönüllüleri kolileri birlikte ailelere ulaştıracak. Proje tamamlandığında 750 ile bin arasında gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine, öğrencilerimiz ile birlikte ulaştırmayı hedefliyoruz. Toplanacak yardımlarla ihtiyaç sahiplerine merhamet ellerini uzatmak isteyen ve ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan herkese şimdiden teşekkür ederim" dedi. - AĞRI

Ağrı'da 'Bir Sınıf Bir Koli' projesi
Ağrı'da 'Bir Sınıf Bir Koli' projesi
Ağrı'da 'Bir Sınıf Bir Koli' projesi
Ağrı'da 'Bir Sınıf Bir Koli' projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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