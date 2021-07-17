Ağrı'da bir otomobilde 18 kilo 492 gram eroin ele geçirildi
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Ağrı'da bir otomobilde 18 kilo 492 gram eroin ele geçirildi

Ağrı'da bir otomobilde 18 kilo 492 gram eroin ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı'da, bir otomobilde sırt çantasının içerisine gizlenmiş 18 kilo 492 gram eroin ele geçirildi.

Ağrı'da, bir otomobilde sırt çantasının içerisine gizlenmiş 18 kilo 492 gram eroin ele geçirildi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan suç organizasyonlarının tespiti ile uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ekipler, bir ev, iş yeri ve 2 araçta arama yaptı. Narkotik dedektör köpeğinin bir otomobile tepki vermesi üzerine aracın bagajı arandı.

Ekipler, bagajdaki sırt çantasının içerisine gizlenmiş 18 kilo 492 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı Ö.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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