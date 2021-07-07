Ağrı'da bir kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bir kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bir kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde tarlada ot biçen 21 yaşındaki Mustafa Ergül'e yıldırım isabet etti. Çevredekiler durumu fark edince olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Mustafa Ergül'ün cenazesi Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı