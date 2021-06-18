Son dakika haberi... Bir kişi baraj kenarında ölü bulundu

Son dakika haber: Ağrı'da bir haftadır kayıp kişi, baraj kenarında ölü bulundu.

Ağrı'da bir haftadır kayıp kişi, baraj kenarında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yazıcı Barajı kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

H.B'ye (23) ait olduğu tespit edilen ceset, jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ailesinin, H.B. hakkında bir hafta önce polise kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez