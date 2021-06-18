Son dakika haberi... Bir kişi baraj kenarında ölü bulundu
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Son dakika haberi... Bir kişi baraj kenarında ölü bulundu

Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Ağrı'da bir haftadır kayıp kişi, baraj kenarında ölü bulundu.

Ağrı'da bir haftadır kayıp kişi, baraj kenarında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yazıcı Barajı kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

H.B'ye (23) ait olduğu tespit edilen ceset, jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ailesinin, H.B. hakkında bir hafta önce polise kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi... Bir kişi baraj kenarında ölü bulundu
Son dakika haberi... Bir kişi baraj kenarında ölü bulundu
Son dakika haberi... Bir kişi baraj kenarında ölü bulundu
Son dakika haberi... Bir kişi baraj kenarında ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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