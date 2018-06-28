Ağrı'da Bir Çocuk Daha Kayboldu, 3 Gündür Haber Alınamıyor
Ağrı'da bayramın birinci günü kaybolan minik Leyla'yı arama çalışmaları sürerken Doğubeyazıt'ta 13 yaşında bir çocuk daha kayboldu. 3 gündür haber alınamayan çocuğun bir araca bindirilerek kaçırıldığı öğrenildi.
Ağrı'da bayramın birinci günü kaybolan Leyla'dan haber alınamazken, Doğubayazıt ilçesinde de 13 yaşında bir çocuktan 3 gündür haber alınamıyor.
ZORLA KAÇIRILDI
Ağrı'da Leyla'yı ararken kötü bir haberde Doğubayazıt ilçesinden geldi. Alınan bilgilere göre, 25 Haziran Pazartesi günü ilçede ikamet eden 13 yaşındaki S.E Büyük Ağrı Caddesi İnzibat Köprüsü mevkinde kimliği belirsiz kişi ve kişilerce plakası olmayan bir araca bindirilerek zorla kaçırıldı. İhbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri görgü tanıklarının ifadesine başvurarak olayla ilgili soruşturma başlattı.
İlçede arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.
YORUMLAR (7)
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Hadi ordan eyer bir cocuk evinin onunde guvenli bir sekilde oynamayacaksa ne anladl cocuklugundan hepimiz duyarll olallm gorduyumuz herseye mudahale edelim herseyi devlete blrakmlyalmCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Doğurmak ile Anne Baba olunmuyor arkadaş! Sahip çıkacaksın takip edeceksin başı boş bırakmayacaksın... Eskidenmiş komşuculuk eskidenmiş sokaklarda rahat rahat top oynayıp ip atlamak. Sağ gözden Sol göze fayda yok iken bu kadar rahat bırakıyorsunuz evlatlarınızı dışarıya. Rabbim kimseyi evlat acısı ile sınamasın en kısa sürede böyle sapık ruhların yakalanıp en ağır ceza ile yargılanıp örnek teşkil etmesi sağlanmalıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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devlet bul çocukları vatandaş gerekenı yapmadanCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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SINIRDAN KAÇIRMIŞ OLMASINLAR!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah yardım etsinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır