Ağrı'da bir haftada trafik kurallarını ihlal eden 296 araç sürücüsüne ceza kesildi - Haberler
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Ağrı'da bir haftada trafik kurallarını ihlal eden 296 araç sürücüsüne ceza kesildi

AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Ağrı'da bir haftada trafik kurallarını ihlal eden 296 araç sürücüsüne ceza kesildi

Ağrı'da geçen hafta yapılan trafik uygulamalarında 296 sürücüye, 113 bin 640 lira para cezası uygulandı.

AĞRI (AA) - Ağrı'da geçen hafta yapılan trafik uygulamalarında 296 sürücüye, 113 bin 640 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik ekiplerince il genelinde 22-28 Kasım tarihlerinde denetim yapıldı.

Ekipler, uygulamalarda kural ihlali yaptığı belirlenen 296 araç ve sürücüsüne toplam 113 bin 640 lira idari para cezası kesti.

Eksikliği tespit edilen 8 araç ise trafikten men edildi.

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AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri

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