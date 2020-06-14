Ağrı'da bir evin üzerine devrilen ağaç hasara yol açtı
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde tek katlı bir evin üzerine devrilen ağaç hasara yol açtı.
14.06.2020 22:17 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:26
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde tek katlı bir evin üzerine devrilen ağaç hasara yol açtı.
İlçede yaşayan Maksut Erdoğan'ın tek katlı evinin yanında bulunan kavak ağacı, rüzgar nedeniyle devrildi.
Evin üzerine düşen ağaç, çatıda hasara yol açtı.
Erdoğan, evde otururken biranda gürültü duyduklarını ve deprem olduğunu düşünerek çocuklarıyla dışarıya kaçtıklarını söyledi.
Kaynak: AA