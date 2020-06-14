Ağrı'da bir evin üzerine devrilen ağaç hasara yol açtı
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Ağrı'da bir evin üzerine devrilen ağaç hasara yol açtı

 Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde tek katlı bir evin üzerine devrilen ağaç hasara yol açtı.

Ağrı'da bir evin üzerine devrilen ağaç hasara yol açtı
14.06.2020 22:17 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:26

 Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde tek katlı bir evin üzerine devrilen ağaç hasara yol açtı.

İlçede yaşayan Maksut Erdoğan'ın tek katlı evinin yanında bulunan kavak ağacı, rüzgar nedeniyle devrildi.

Evin üzerine düşen ağaç, çatıda hasara yol açtı.

Erdoğan, evde otururken biranda gürültü duyduklarını ve deprem olduğunu düşünerek çocuklarıyla dışarıya kaçtıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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