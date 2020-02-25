Ağrı'da bir evde tarihi sikke ve objelerden oluşan 312 eser ele geçirildi

25.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:18

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir eve yapılan operasyonda 306 sikke ve 6 obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde oturan bir kişinin evinde tarihi eser bulunduğunu tespit etti.

Bu tespit üzerine operasyon yapılan evde tarihi eser niteliği taşıyan 306 sikke ve 6 obje ele geçirildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA