Ağrı'da bir evde 3 tabanca, 1 kalaşnikof tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 3 tabanca, bir kalaşnikof marka piyade tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi.