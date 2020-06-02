Ağrı'da bir bahçede tank topu mermisi bulundu
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Ağrı'da bir bahçede tank topu mermisi bulundu

Ağrı'da bir vatandaş bahçesindeki hafriyatları karıştırırken patlamamış top mermisi buldu.

Ağrı'da bir bahçede tank topu mermisi bulundu
02.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:34

Ağrı'da bir vatandaş bahçesindeki hafriyatları karıştırırken patlamamış top mermisi buldu.

Ağrı'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan ve esnaflık yapan Savcı Kösedağ adındaki bir vatandaş, bahçesindeki hafriyatları karıştırırken bulduğu patlamamış tank topu mermisini polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından patlamamış top mermisini bölgeden aldı. Patlamamış top mermisinin güvenli bir bölgede imha edileceği öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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