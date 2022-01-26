Ağrı'da bir aracın yakıt deposunda 25 kilo 360 gram eroin ele geçirildi

Ağrı'da bir aracın yakıt deposundaki gizli bölmede 25 kilo 360 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Ekipler, aracın yakıt deposunda oluşturulan gizli bölmede 49 paket halinde 25 kilo 360 gram eroin ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.