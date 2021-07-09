Ağrı'da bir apartmandan hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı

Ağrı'da bir apartmanın deposundan hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Ağrı'da bir apartmanın deposundan hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.Ö'nün, Abide Mahallesi'nde hırsızlık yapmak amacıyla bir apartmanın deposunun kapı kilidini kırarak içeriye girdiği yönünde ihbar aldı.

Olay yerine gelerek zanlı A.Ö'yü suçüstü yakalayan ekipler, bu kişinin üzerinde musluk ve vana gibi çeşitli çalıntı malzeme ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından Ağrı Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Savcılık ifadesi sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez