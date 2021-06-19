Ağrı'da binada çıkan yangın korkuttu
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Ağrı'da binada çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Haberler | 3. Sayfa

Ağrı'da binada çıkan yangın korkuttu Ağrı'da 8 katlı bir binada çıkan yangın güçlükle kontrol altına alınırken korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Ağrı'da binada çıkan yangın korkuttu

AĞRI - Ağrı'da 8 katlı bir binada çıkan yangın güçlükle kontrol altına alınırken korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

İddiaya göre, Ağrı'nın merkeze bağlı Fırat Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir binanın 2'nci katında açık bırakılan doğalgazın patlaması sonucu yangın çıktı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, itfaiye merdiveni yardımıyla yangının çıktığı kata çıkarak, yükselen alevleri güçlükle kontrol altına alabildi.

Ağrı'da binada çıkan yangın korkuttu
Ağrı'da binada çıkan yangın korkuttu
Ağrı'da binada çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan

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