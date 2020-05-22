Ağrı'da belediye personeli halay çekerek cadde ve sokakları yıkadı Ağrı'da belediye personeli halay çekerek cadde ve sokakları yıkadıAĞRI Belediyesi itfaiye ekipleri, Kovid-19 önlemleri kapsamında bayram öncesi kent merkezi genelinde başlattığı dezenfekte çalışmasını eğlenceli bir şekilde yapıyor.

Ağrı'da belediye personeli halay çekerek cadde ve sokakları yıkadı

AĞRI Belediyesi itfaiye ekipleri, Kovid-19 önlemleri kapsamında bayram öncesi kent merkezi genelinde başlattığı dezenfekte çalışmasını eğlenceli bir şekilde yapıyor. Çalışanlar, temizlik yaparken halay çekmeyi de ihmal etmiyor.

Ağrı Belediyesi, Kovid-19 önlemleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler yapılan çalışmalar ile mahalle, cadde ve sokakları titizlikle yıkayarak temiz kalmasını sağlıyor. Ekipler yıkama işlemleri sırasında yol üstünde bulunan çöp konteynerlerini de yıkayarak dezenfekte ediyor. Dezenfekte çalışması yapan ekiplerin yıkama esnasında eğlenceli vakit geçirmeleride kameralara yansıdı.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, 'Koronavirüs önlemleri il merkezi genelinde titizlikle yerine getiriliyor. Ekiplerimiz hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını yerine getirirken, diğer taraftan dezenfekten ve yıkama işlemleri de gerçekleştiriyor. Belediye ekiplerimizin bayram öncesi caddeleri temizlemesinde dikkatimi çeken hem eğlenmeleri hem temizlemeleri oldu. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: DHA