Ağrı'da bedensel engelli sporcular havuzda kulaç atarak mücadele etti - Haberler
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Ağrı'da bedensel engelli sporcular havuzda kulaç atarak mücadele etti

AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Ağrı'da bedensel engelli sporcular havuzda kulaç atarak mücadele etti

Ağrı'da, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla bedensel engelli sporcu çocuklar, havuzda kulaç atarak gönüllerince eğlendi.

AĞRI (AA) - Ağrı'da, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla bedensel engelli sporcu çocuklar, havuzda kulaç atarak gönüllerince eğlendi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Baykal Karataş'ın sosyal sorumluluk projesi kapsamında yüzme eğitimi verdiği bedensel engelliler için gün kapsamında etkinlik düzenlendi.

Üniversitenin yerleşkesindeki Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılan program, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Etkinlikte 8 bedensel engelli çocuk, yaş kategorilerine göre 2 metre 10 santimetre derinliğindeki havuzda yüzerek derece elde etmek için kıyasıya mücadele etti.

Çocukların eğlenceli ve renkli mücadelesine tribündeki seyirciler alkışlarla destek verdi.

Yarışma sonunda AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve beraberindekiler, sporculara madalya, katılım belgesi ve hediye verildi.

Karabulut, yaşadıkları zorluklara karşın sergiledikleri yaşama sevinci ile örnek olan engelli bireylere her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Çocukların bu azimle birçok başarıya imza atacağına inandığını ifade eden Karabulut şunları kaydetti:

"Sporcuların başarısını ve mücadelesini gördükçe onlara engelli demek içinden gelmiyor. Engel sadece bedende olan engel değildir. Genç kardeşlerimizin yaptıkları bu faaliyetlerle hayata tutunmalarını gördüğümüz zaman bizim de umutlarımız ve hevesimiz artıyor. Bu kardeşlerimizle beraber bizler de yeni bir dünyaya tutunuyoruz. Bunu özellikle samimi olarak söylemek istiyorum. Burada Süleyman'ın Muhammet'in ve diğer minik kardeşlerimin başarısını gördüğümde gözlerim yaşarıyor. Bunlar büyük bir azmin zaferidir. Bu kardeşlerimizle gönülden gönüle bir köprü kurduk."

Ağrı'da bedensel engelli sporcular havuzda kulaç atarak mücadele etti

Ağrı'da bedensel engelli sporcular havuzda kulaç atarak mücadele etti

Ağrı'da bedensel engelli sporcular havuzda kulaç atarak mücadele etti

Ağrı'da bedensel engelli sporcular havuzda kulaç atarak mücadele etti

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AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri

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