Ağrı'da Bedava Döner İzdihamı Yaşandı

Ağrı'da bedava döner izdihamı yaşandı

Bedava döner en çok öğrencilere yaradı



AĞRI - Ağrı merkezde yeni açılan bir dönerci tarafından bedava dağıtılan 350 kilo döner izdihama neden oldu.

Ağrı Vali Konağı Caddesi'nde yeni açılan bir dönerci ilk gününde vatandaşlara bedava döner ve ayran dağıttı. Açılışa özel olarak döner için 350 kilo et kullanıldı. Bedava dönere en çok öğrenciler ve vatandaşlar ilgi gösterdi. Bir an önce döner almak isteyen öğrenciler ve vatandaşlar birbirleri ile kıyasıya yarıştı. Zaman zaman uzun kuyruk ve kalabalık nedeniyle çocuklar ve yaşlı vatandaşlara tehlikesi zor anlar yaşadı. Saat 12.00'de başlayan bedava döner gün boyunca devam etti, yüzlerce vatandaş ve öğrenci bedava döner yedi.