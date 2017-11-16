Ağrı'da Bedava Döner İzdihamı

Ağrı'da yeni açılan bir dönerci tarafından bedava dağıtılan 350 kilo döner izdihama neden oldu.



Ağrı Vali Konağı Caddesi'nde yeni açılan bir dönerci ilk gününde vatandaşlara bedava döner ve ayran dağıttı. Açılışa özel hazırlanan döner için 350 kilo et kullanıldı. Bedava dönere en çok öğrenciler ilgi gösterdi. Bir an önce döner almak isteyen vatandaşlar adeta birbirleriyle yarıştı. Dönerci önünde uzun kuyruklar oluşurken çocuklar ve yaşlılar zor anlar yaşadı. Yüzlerce vatandaş gün boyunca bedava döner yedi.



(Abdullah Söylemez /İHA)