Ağrı'da Bayramlaşma Yapıldı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, protokol üyeleri ve vatandaşlar, düzenlenen resmi programda bayramlaştı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Ağrı Öğretmenevinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Elban, bayramlaşmada yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı'nın herkese mutluluk, huzur getirmesi temennisinde bulundu.



Programın ardından Özel Harekat Şube Müdürlüğüne geçen Elban, burada İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, yardımcıları ve özel harekat polisleri tarafından karşılandı.

Elban, dua edilmesi ve kurban kesiminin ardından şubedeki polislerle sohbet etti.

Bayramlaşma programına AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Vali Yardımcısı Ejder Demir, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fazıl Kandemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, kurum müdürleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.