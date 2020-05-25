Ağrı'da bayram günü çıkan yangında 1 aile sokakta kaldı
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Ağrı'da bayram günü çıkan yangında 1 aile sokakta kaldı

Ağrı'da bayram günü çıkan yangında 1 aile sokakta kaldı Ağrı'da şiddetli rüzgarında etkisi ile elektrik tellerinden çıktığı iddia edilen kıvılcımlar, iki katlı bir evin çatısında yangına sebep olurken, Daşdemir ailesi bayram günü ortada kaldı İddiaya göre Merkez Kazım Karabekir Mahallesi Beş...

25.05.2020 19:00 | Son Güncelleme: 25.05.2020 19:04

Ağrı'da bayram günü çıkan yangında 1 aile sokakta kaldı

AĞRI - Ağrı'da şiddetli rüzgarında etkisi ile elektrik tellerinden çıktığı iddia edilen kıvılcımlar, iki katlı bir evin çatısında yangına sebep olurken, Daşdemir ailesi bayram günü ortada kaldı

İddiaya göre Merkez Kazım Karabekir Mahallesi Beş evler Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir evin çatısında rüzgarın etkisi ile elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar, yangına sebep oldu. Yangının bildirilmesinin ardından Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait 3 itfaiye aracı kısa sürede mahalleye ulaşırken, ekipler bir süre Aras EDAŞ ekiplerinin elektrik tellerindeki enerjiyi kesmelerini bekledi. Çatıdaki yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, evde ciddi maddi hasar oluştu.

Her hangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında, evlerinin kullanılamaz hale geldiğini belirten ev sahibi Halil Daşdemir, bayram günü ailesi ile birlikte sokakta kaldığını söyledi.

Yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcımların yangına neden olduğunu vurgulayan 4 çocuk babası Daşdemir " Benim evim yüksek gerilim hattından dolayı tamamen yandı. Bayram günü ailemle birlikte ortada kaldık. Gidecek hiçbir yerimiz yok. Çoluk çocuk hep perişan olduk. Ben devletten yardım istiyorum. Şu an ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Bayram günü dışarıda kaldık. Maddi durumum da yok. Şu anda 50 bin lira borcum var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şu anda çoluk çocuk hep dışarıdayız. Bitmiş durumdayım" dedi.

Ağrı'da bayram günü çıkan yangında 1 aile sokakta kaldı

Kaynak: İHA

Manşet

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