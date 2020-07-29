Ağrı'da bayram boyunca ulaşım ücretsiz Ağrı Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Ağrı Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Ağrı Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı boyunca toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanabileceğini duyurdu. Açıklamada korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe ve maske takma kuralına riayet edilecek şekilde ulaşımın sağlanacağı bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İHA