Ağrı'da bayram boyunca ulaşım ücretsiz
Ağrı Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.
29.07.2020 20:07 | Son Güncelleme: 29.07.2020 22:37
Ağrı Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.
Ağrı Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı boyunca toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanabileceğini duyurdu. Açıklamada korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe ve maske takma kuralına riayet edilecek şekilde ulaşımın sağlanacağı bildirildi. - AĞRI
Kaynak: İHA