Ağrı'da bataklıkta mahsur kalan inekleri itfaiye ekipleri kurtardı Ağrı'da bataklıkta mahsur kalan inekleri itfaiye ekipleri kurtardıAĞRI'da bataklıkta mahsur kalan 4 inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ağrı'da bataklıkta mahsur kalan inekleri itfaiye ekipleri kurtardı

AĞRI'da bataklıkta mahsur kalan 4 inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi yakınlarında otlayan inekler su içmek için gittikleri bataklıkta mahsur kaldı. Sahinin inekleri kurtarma çabası yetersiz kalınca Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, 4 ineği mahsur kaldığı yerden kurtararak sahibine teslim etti.

Kaynak: DHA