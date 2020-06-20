Ağrı'da bataklıkta mahsur kalan inekleri itfaiye ekipleri kurtardı
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Ağrı'da bataklıkta mahsur kalan inekleri itfaiye ekipleri kurtardı

Ağrı'da bataklıkta mahsur kalan inekleri itfaiye ekipleri kurtardıAĞRI'da bataklıkta mahsur kalan 4 inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

20.06.2020 20:10 | Son Güncelleme: 20.06.2020 22:34

Ağrı'da bataklıkta mahsur kalan inekleri itfaiye ekipleri kurtardı

AĞRI'da bataklıkta mahsur kalan 4 inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi yakınlarında otlayan inekler su içmek için gittikleri bataklıkta mahsur kaldı. Sahinin inekleri kurtarma çabası yetersiz kalınca Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, 4 ineği mahsur kaldığı yerden kurtararak sahibine teslim etti.

Ağrı'da bataklıkta mahsur kalan inekleri itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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