Ağrı'da bataklığa saplanan inekleri itfaiye kurtardı
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Ağrı'da bataklığa saplanan inekleri itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Haberler | 3. Sayfa

Ağrı'da bataklığa saplanan inekleri itfaiye kurtardı Ağrı'da Murat Nehri civarında bataklığa saplanan 17 inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ağrı'da bataklığa saplanan inekleri itfaiye kurtardı

AĞRI - Ağrı'da Murat Nehri civarında bataklığa saplanan 17 inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ağrı'nın merkeze bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde Murat Nehri civarında inek sürüsünü suyun karşısına geçirmek isteyen Müslüm Bulut, kontrolü sağlayamayınca 17 ineği bataklığa saplandı. Hayvanları saplandığı yerden kurtaramayan Bulut, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşların da yardımıyla bataklığa girerek halat desteğiyle inekleri saplandığı yerden kurtardı. Kurtarılan inekler sahibine teslim edildi.

Hayvanlarını suyun karşına geçirmek isterken kontrol edemediği için ineklerinin bataklığa saplandığını söyleyen Müslüm Bulut, " Hayvanları karşıya geçirmek için suya girdik. Hayvanlar başı aldı gitti. Kontrol edemedik. 17 tane hayvan bataklığa girdi. İtfaiyeye haber verdik. Kısa sürede buraya geldiler. Allah onlardan razı olsun." Dedi.

Bataklığa saplanan 17 inek için vatandaşlarla beraber büyük çaba sarf ettiklerini söyleyen itfaiye personeli İsmail Taştan, "17 tane hayvanın bataklığa saplandığına dair ihbar aldık. Bizde ekip arkadaşlarımızla beraber olay yerine intikal ettik. Burada hem ekip arkadaşlarımızla hem de vatandaşlarla birlikte kurtardık. Çok yorulduk ama görevimiz bu" ifadelerine yer verdi.

Ağrı'da bataklığa saplanan inekleri itfaiye kurtardı
Ağrı'da bataklığa saplanan inekleri itfaiye kurtardı
Ağrı'da bataklığa saplanan inekleri itfaiye kurtardı
Ağrı'da bataklığa saplanan inekleri itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN

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