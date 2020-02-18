Ağrı'da "Başarıya Giden Yol" semineri düzenlendi
Ağrı'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik "Başarıya Giden Yol Semineri" düzenlendi.
18.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:30
Ağrı'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik "Başarıya Giden Yol Semineri" düzenlendi.
Kültür ve Kongre Merkezinde Kur'anı Kerim okunmasıyla başlayan seminerde Ömer Faruk Doğru, sunum yaptı.
Seminer, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.
Kaynak: AA