Ağrı'da başarılı pandemi ekibine "41 kere maşallah" sürprizi
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Ağrı'da başarılı pandemi ekibine "41 kere maşallah" sürprizi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede fedakarca görev yapan sağlıkçılara moral için "41 kere maşallah" sloganıyla sürpriz fidan dikme etkinliği yapıldı.

Ağrı'da başarılı pandemi ekibine
21.05.2020 12:18 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:52

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede fedakarca görev yapan sağlıkçılara moral için "41 kere maşallah" sloganıyla sürpriz fidan dikme etkinliği yapıldı.

Kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, salgınla mücadelede fedakarca çalışma yürüten Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi Pandemi Servisi çalışanlarına moral olması amacıyla "41 kere maşallah" sloganıyla hastane bahçesinde sürpriz etkinlik düzenledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Salih Akkuş ile hastaneye gelen ekipler, hastane yönetimini arayarak sağlıkçıları etkinliğin yapılacağı alana davet etti.

Kovid-19 hastalarının tedavisi sırasında giydikleri tulum, gözlük, eldiven ve maskeleriyle alana gelen doktor, hemşire ve sağlıkçılar, karşılaştıkları sürprizle şaşkınlık yaşadı.

İlçe Sağlık Müdürü Turan Saydam'ın eşlik ettiği pandemi ekibi, 41 meyve fidanını toprakla buluşturdu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Salih Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 hastalarının tedavisinde özverili bir çalışma ortaya koyan devlet hastanesinde görevli pandemi ekibine teşekkür etmek ve moral vermek için "41 kere maşallah" sloganı adı altında etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Devlet Hastanesi Başhekimi Nebahat Yiğit de etkinliğin ekibini motive ettiğini belirtti.

Hastanenin pandemi ekibinin başında yer alan Enfeksiyon Hastalıkları Uzman Doktoru Demet Ökke de zorlu Kovid-19 sürecinde yapılan bu etkinlikle moral ve motivasyonlarının daha arttığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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