Ağrı'da barınma evleri sokak hayvanlarına 'sıcak yuva' olacak
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Ağrı'da barınma evleri sokak hayvanlarına 'sıcak yuva' olacak

24.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:21
Ağrı'da barınma evleri sokak hayvanlarına 'sıcak yuva' olacak

Kış mevsimlerinin zorlu geçtiği Ağrı'da, İbrahim Çeçen Üniversitesince (AİÇÜ) sokak hayvanları için yapılan barınma evleri belirli bölgelere yerleştirildi.

Kış mevsimlerinin zorlu geçtiği Ağrı'da, İbrahim Çeçen Üniversitesince (AİÇÜ) sokak hayvanları için yapılan barınma evleri belirli bölgelere yerleştirildi.

AİÇÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca zorlu geçen kış mevsiminde kedi ve kuşların soğuktan korunması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ahşaptan yapılan barınma evleri üniversitenin merkezi kampüsünde belirlenen alanlara konuldu.

Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, doğayı birlikte paylaştıkları sokak hayvanlarının barınma sorununa çözüm üretmek amacıyla yapılan barınma evlerinde gıda ile su bulundurulduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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