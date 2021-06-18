Ağrı'da baraj kıyısında erkek cesedi bulundu
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Ağrı'da baraj kıyısında erkek cesedi bulundu

Ağrı'da baraj kıyısında erkek cesedi bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ağrı'da Yazıcı Barajında kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu.

Ağrı'da Yazıcı Barajında kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, piknik yapmak için Yazıcı Barajına gelen vatandaşlar kıyıya vurmuş bir erkek cesedi buldu. Vatandaşların durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler ceset üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından cesedin 24 yaşında olan H.B'ye ait olduğu tespit edildi. H.B'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - AĞRI

Ağrı'da baraj kıyısında erkek cesedi bulundu
Ağrı'da baraj kıyısında erkek cesedi bulundu
Ağrı'da baraj kıyısında erkek cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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