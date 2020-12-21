Ağrı'da balıkçılar ilk mesailerine başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ağrı'da balıkçılar ilk mesailerine başladı

21.12.2020 13:50 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:54
Ağrı'da balıkçılar ilk mesailerine başladı

Ağrı'da derelerin donmaya başlaması ile birlikte balıkçılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar ağlarını alarak buzlu sularda balık avlamaya başladılar.

Ağrı'da derelerin donmaya başlaması ile birlikte balıkçılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar ağlarını alarak buzlu sularda balık avlamaya başladılar.

Ağrı'da kış mevsiminde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar bu seneki ilk mesailerine başladılar. Ağrı merkeze bağlı Yukarı Küpkıran köyünde yaşayan balıkçılar ağlarını alarak buzlu sularda balık avına çıktılar. Donmaya başlayan derede oluşan buzları kırarak balık avlayan vatandaşlar ardından yaktıkları ateşte demledikleri çayı içerek ısınmaya çalıştılar.

"Arkadaşlarımızla birlikte balık avlamaya çıktık"

Havalar güzel olsa da derelerin bir kısmının donmaya başladığını kaydeden Erkan Aşantuğrul, derelerin donmaya başladığı yerlerdeki buzları kırarak balık avladıklarını söyledi. Balık avlamanın kendisi için hobi olduğunu dile getiren Aşantuğrul, "Geçen sene bu zamanlarda yerde yaklaşık bir metre kar vardı. Hava eksi 30 dereceleri görüyordu. Ancak bu sene görüldüğü üzere yerde kar bile yok ve hava da çok güzel. Biz de bu güzel havayı fırsat bilerek arkadaşlarımızla birlikte balık avlamaya çıktık. Birazdan arkadaşımız bize çay demleyecek. Arkadaşımızın demlediği çayı da içerek günü bitireceğiz" dedi. - AĞRI

Ağrı'da balıkçılar ilk mesailerine başladı
Ağrı'da balıkçılar ilk mesailerine başladı
Ağrı'da balıkçılar ilk mesailerine başladı
Ağrı'da balıkçılar ilk mesailerine başladı
Ağrı'da balıkçılar ilk mesailerine başladı
Ağrı'da balıkçılar ilk mesailerine başladı
Ağrı'da balıkçılar ilk mesailerine başladı
Ağrı'da balıkçılar ilk mesailerine başladı
Ağrı'da balıkçılar ilk mesailerine başladı
Ağrı'da balıkçılar ilk mesailerine başladı
Ağrı'da balıkçılar ilk mesailerine başladı
Ağrı'da balıkçılar ilk mesailerine başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Engin Altay Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Arto Hande Erçel Defne Samyeli Seren Serengil
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Malcolm Thomas Mauricio Lemos Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Silah Londra İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ağrı'da balıkçılar ilk mesailerine başladı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 13:54:34. #1.15#
title