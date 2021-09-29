AĞRI'DA BAKIMI YAPILAN 4 KURT DOĞAYA BIRAKILDI

AĞRI (DHA) - AĞRI'da yaklaşık 5 ay önce bulunup koruma altına alınan 4 yavru kurt, yeterli erişkinliğe ulaşınca doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Kentte bir kişi, mayıs ayında kırsal alanda gördüğü, anneleri olmayan 4 kurt yavrusunun koruma altına alınması için Doğa Koruma Ve Milli Parklar Ağrı Şube Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye giden ekiplerin koruma altına aldığı yavrular, Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne gönderildi. Görevliler, burada yaklaşık 5 ay boyunca kurtların bakımlarını yapıp besledi. Yeterli erişkinliğe ulaşan kurtlar doğaya bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Ağrı Şube Müdürlüğü ekiplerince kafesle Ağrı'ya getirildi. Kurtlar, burada yeniden doğal ortamlarına bırakıldı. Ekipler, kurtların doğal yaşama uyumunu takip edebilmek amacıyla bölgeye fotokapan kurdu.