Ağrı'da bahar ayında karla zorlu mücadele
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Ağrı'da bahar ayında karla zorlu mücadele

İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Haberler | Güncel

Ağrı'da bahar ayında karla zorlu mücadele Ağrı'da Mart ayında etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolları için karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ağrı'da bahar ayında karla zorlu mücadele

AĞRI - Ağrı'da Mart ayında etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolları için karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ağrı'da Mart ayında etkili olan yoğun kar yağışının ardından ulaşıma kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri seferber oldu. Kar kalınlığının yaklaşık 3 metreyi bulduğu bölgelerin ulaşıma açılması için 78 iş makinesi ve 91 personelle çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresine bağlı ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz demeden çalışıyor. Oluşan fırtına nedeniyle 5 köyle bağlantı sağlayan Ortayokuş mevkiinde kar temizliği gerçekleştiren ekipler, köylerin ulaşıma açılması için zorlu mücadele veriyor.

Özellikle Mart ayında etkili olan kar ve fırtına nedeniyle aralıksız çalıştıklarını söyleyen iş makinesi operatörü Mustafa Çelik, "Yaklaşık 20 yıldır iş makinesi operatörüyüm. İşimizi severek yapıyoruz. Bulunduğumuz yer merkeze 35 kilometre uzaklıkta. Ortayokuş mevkiindeyiz. Burada 5 köyümüz var. Aralıksız yağan kar nedeniyle gece gündüz demeden sürekli çalışıyoruz. Nerede bir hasta varsa, doğum varsa sürekli vatandaşın hizmetindeyiz. Özellikle Mart ayı bize dert oldu. Gece ve gündüz amansız bir fırtına var. Burası deniz seviyesinden 2 bin 167 metre yükseklikte. Sürekli rüzgar alan bir yer. 78 iş makinası, 91 personel gece ve gündüz demeden aralıksız demeden çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ağrı'da bahar ayında karla zorlu mücadele
Ağrı'da bahar ayında karla zorlu mücadele
Ağrı'da bahar ayında karla zorlu mücadele
Ağrı'da bahar ayında karla zorlu mücadele
Ağrı'da bahar ayında karla zorlu mücadele
Ağrı'da bahar ayında karla zorlu mücadele
Ağrı'da bahar ayında karla zorlu mücadele
Ağrı'da bahar ayında karla zorlu mücadele
Ağrı'da bahar ayında karla zorlu mücadele

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN

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