Ağrı'da ayakkabı tabanına gizlenmiş 4 kilo 240 gram esrar ele geçirildi Doğubayazıt ilçesinde Afganistan uyruklu kişilerin çanta ve ayakkabı tabanlarına gizlenmiş 4 kilo 240 gram esrar ele geçirildiği bildirildi.

Doğubayazıt ilçesinde Afganistan uyruklu kişilerin çanta ve ayakkabı tabanlarına gizlenmiş 4 kilo 240 gram esrar ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, Büyük Ağrı Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Afganistan uyruklu bazı göçmenlerin sırt çantalarında arama gerçekleştirdiği belirtildi.

Aramada, 6 tek ayakkabının tabanına gizlenmiş 8 paket halinde 4 kilogram 240 gram reçine esrarın ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, bu kişiler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tahkikat başlatıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA