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Ağrı'da "Avrupa Spor Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ağrı'da

Ağrı Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Avrupa Spor Haftası' etkinlikleri Ağrı 'da renkli görüntülerle sona erdi.

AĞRI (İHA) - Ağrı Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Avrupa Spor Haftası' etkinlikleri Ağrı 'da renkli görüntülerle sona erdi.

Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından, bu yıl 23-30 Eylül 2021 tarihleri arasında kutlanan Avrupa Spor Haftası Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği sportif faaliyetler ile oldukça hareketli geçti. "Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri 15 Nisan Spor Salonunda düzenlenen Badminton müsabakaları ile sona erdi. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcuların madalyaları; Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdür V. Cemil Budak, Badminton il temsilcisi Nevzat Alpaslan ve antrenörler tarafından takdim edildi.

"Avrupa Hareketlilik Haftası"nın temel amacının hareketli yaşamı sağlamak olduğunu belirten Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdür V. Cemil Budak, Çocuk ve gençlere sağlıklı yaşam ve spor yapma alışkanlığı kazandırmak, spor kültürü tabana yayılarak sosyalleşmesini sağlamak, dijital medyayı etkin kullanarak spor branşlarının bilinirliğini arttırmak, spor, fiziksel aktiviteler gibi konular hakkında bilgi ve farkındalığı artırmak ve bireylerin spor branşlarına daha bilinçli katılımını sağlamak amacıyla 23 Eylül'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren Avrupa Spor Haftası kapsamında tesislerimizde farklı spor dallarında faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi. Hafta boyunca düzenlediğimiz sportif etkinliklerle yüzlerce amatör, profesyonel sporsever ve ayrıca yoğun strese maruz kalmış herkesi bol ve eğlenceli aktivitelerle buluşturduk" dedi.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce; Judo, Taekwondo, Masa Tenisi, Kickboks, Güreş, Halter, Boks, Yüzme ve Badminton branşlarında müsabakaları düzenlendi. - AĞRI

Ağrı'da Avrupa Spor Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

Ağrı'da Avrupa Spor Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Ağrı'da 'Avrupa Spor Haftası' çeşitli etkinliklerle kutlandı - Haberler Spor
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