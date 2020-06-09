Ağrı'da arı iğnesiyle doğal akupunktur tedavisi Ağrı'da arı iğnesiyle doğal akupunktur tedavisi Ağrı'da uzun yılardır arıcılık ve aktarlık yapan Abubekir Demir, arı iğnesi tedavisi ile kas ve eklem ağrısı, romatizma gibi hastalıkları olan insanları tedavi ediyor.

Ağrı'da arı iğnesiyle doğal akupunktur tedavisi

AĞRI - Ağrı'da uzun yılardır arıcılık ve aktarlık yapan Abubekir Demir, arı iğnesi tedavisi ile kas ve eklem ağrısı, romatizma gibi hastalıkları olan insanları tedavi ediyor.

Ağrı'da yaşayan ve daha önce lösemi hastası oğlunu tedavi etmek için başladığı arıcılık mesleğinde ürettiği ballarla, lösemi hastası oğlunu da tedavi etmeyi başardığını söyleyen Abubekir Demir, uzun yıllardan beri kendisine gelen hastalarda bu tedavi yöntemini kullandığını ve hastaların oldukça olumlu sonuçlar aldığını belirtti. Tedavinin nasıl ve ne şekilde uygulandığını anlatan Demir, tedavide arı iğnesini vücudun ağrıyan bölgelerindeki belli akupunktur noktalarına vurdurduklarını ifade ederek, " Felçli rahatsızlıklarda, ileri düzeyde iltihaplı romatizmalarda arı iğnesi birebirdir. Bu arı iğnesi çok uzun yıllardan beridir doğu ülkelerinde sürekli yapılır. Bizde bunu yıllardan beridir yapıyoruz. Arı ürünlerini yaklaşık 40 yıldır biz insanlara tavsiye ediyoruz ve olumlu gelişmeler yaşatıyor. Yani yatakta felçli olan bir hastaya 15 seans arı iğnesi yapın, Allah'ın izniyle tek başına yataktan kalkıp gezmeye başlayacaktır ve bu kanıtlanmıştır." İfadelerine yer verdi.

İl dışından tedavi olmak için Ağrı'ya gelen birçok hastasının olduğunu söyleyen Abubekir Demir, " şehir dışından birçok hasta geliyor. Bu tedaviyi uyguladığımız hastalar da kendilerini iyi hissediyor. İltihaplı romatizma hastalığının en önemli tedavi yöntemlerinden biridir. Çünkü arı zehri doğal kortizondur. Arının soktuğu bölgeye kan akışı yoğunlaşır. Kan akışı yoğunlaştığı zaman o bölgedeki damarları da tedavi eder. Arı iğnesini rastgele vurdurmuyoruz. Vücudun ağrıyan yerlerinde belli akupunktur noktalarına vurduruyoruz. Bu işlemi belli seanslar şeklinde uyguluyoruz. Daha önce bu tedavi yönteminin kullandığımız birçok hasta da bizi arayarak iyi olduklarını ifade ettiler. Bal arısı ve hakiki balın çok büyük yararı var" dedi.

İltihaplı romatizma hastası olan ve Abubekir Demir, arı iğnesi tedavisi uyguladığı oğlu Danyal Demir'in aynı zamanda arıcılık mezunu olduğunu ve bu tedavi yönteminin okulda kendilerine anlatıldığını dile getirerek, tedavinin son zamanlarda Türkiye ve çeşitli Avrupa ülkelerinde modern tıpta kullanılmaya başlandığını söyledi.

Ağır romatizma hastası olan Yasin Balcı, daha önce arı iğnesi tedavisi yapan kişilerin tavsiyesi üzerine Abubekir Demir'in yanına gelerek tedaviye başladığını söyleyerek, " Benim dizlerimde ağrı vardı, bana Abubekir Demir'in yanına gelmemi söylediler. Ben de bu nedenle buraya geldim. Arı iğnesi vurdurdu. İnşallah ben de iyi olacağım." Şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA