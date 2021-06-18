Ağrı'da araziye bırakılan 2 çuvalda 51 kilogram eroin ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekipleri, araziye bırakılan 2 çuvalda 51 kilogram eroin buldu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekipleri, araziye bırakılan 2 çuvalda 51 kilogram eroin buldu.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda, Hasankeyf Mahallesi'nde arazide uyuşturucu olduğu bilgisini aldı.

Bölgede arama yapan ekipler, 2 çuvalda 101 paket halinde 51 kilogram eroin ele geçirdi.

Jandarma, şüphelileri yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez