Ağrı'da aranan cinayet zanlısı Aydın'da yakalandı
Ağrı'da cinayet işlediği iddiasıyla aranan zanlı Aydın'ın Söke ilçesinde yakalandı.
Ağrı'da cinayet işlediği iddiasıyla aranan zanlı Aydın'ın Söke ilçesinde yakalandı.
Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında adam öldürme suçundan yakalama kararı bulunan H.K'nin (54) Konak Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler zanlıyı yakaladı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.K tutuklandı.
Kaynak: AA
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