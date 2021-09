Ağrı'da aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile, Kaymakam Adem Topaca, Belediye Başkanı İsmet Taşdemir ve İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun girişimiyle barıştırıldı.

Aşağı Dumanlı köyünde yaşayan aileler arasında iki ay önce bir kişinin ölümüyle başlayan husumet son buldu.

Kaymakam Topaca, Belediye Başkanı Taşdemir ve İl Müftüsü Topçu'nun girişimiyle husumetli aileler, ilçe merkezindeki barış yemeğinde bir araya geldi.

Belediye Başkanı Taşdemir, burada yaptığı konuşmada, benzer acı olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.

İki ailenin çabasıyla barışın sağlandığını ifade eden Taşdemir, şöyle konuştu:

"Bugün burada toplandıysak, herkesin emeği var. Ama en çok iki ailenin, iki aşiretin büyüklerinin katkısıyla oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Barışın hayırlı olmasını diliyorum. İki ailenin bundan sonraki geleceğinin barış, huzur, sevgi ve saygı içinde geçmesini diliyorum. Burada sağlanan barış her iki aileye de hayırlı olsun. Barış yemeği vesilesi ile her iki aile arasında bu husumetin giderilmesi gerçekleştirildi. Her iki aileye böyle bir adım attıkları için tekrar teşekkür ediyorum."

Dua edilmesinin ardından husumetli aileler tokalaşarak barıştı.